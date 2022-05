Trovati senza vita due bambini di 7 e 11anni: «Forse infanticidio»

L’orribile ritrovamento in Germania, ad Hanau, nell’Assia. La polizia sta cercando il padre dei bambini

Terribile ritrovamento in Germania, ad Hanau, nell’Assia. Due bambini sono morti in modo violento. La polizia ha rinvenuto senza vita una bambina di 7 anni e suo fratello di 11 anni, ferito in modo molto grave, poi morto in ospedale.

La polizia ha aperto un’inchiesta per infanticidio, e i sospetti sono finora ricaduti sul padre dei bambini, che attualmente è irreperibile. La bambina era stata trovata deceduta su un balcone al nono piano del palazzo, verso le 7:30.

A dare l’allerta, un passante, che aveva visto il bambino ferito sul marciapiede. Secondo quanto riporta Bild, le condizioni del ragazzino erano talmente serie da sconsigliare che fosse trasportato tramite elisoccorso. Purtroppo, però, dopo tre ore in nosocomio, il piccolo è spirato.

Era da alcuni mesi che la famiglia era nel mirino delle autorità e osservata da assistenti sociali. Un vicino ha anche fatto caso a un dettaglio importante ai fini dell’inchiesta: «Fino a ieri c’era una rete di sicurezza nera sul balcone, ora è semplicemente appesa al parapetto».