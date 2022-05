La distrazione di un attimo: investe gli amici fermi in sosta e muore a 59 anni

Stava viaggiando con un gruppo di amici e con la moglie in moto, il drammatico incidente è avvenuto ieri pomeriggio, sabato 14 maggio ad Argenta, Ferrara. Probabilmente a causa di un momento di distrazione, Ermanno è finito con la moto addosso al gruppo di motociclisti.



La vittima è Ermanno Ferro, 59 anni. Stava viaggiando con un gruppo di amici e insieme alla moglie – anche lei grave – lungo la provinciale via 8 Settembre 1944. Secondo quanto ricostruito, il 59enne non avrebbe visto che gli amici, si erano fermati all’ombra per riposarsi ed è così finito con la moto contro il gruppo.

Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto in ambulanza. La moglie, 61 anni, è stata trasportata a Cona ma ha riportato delle gravi ferite.