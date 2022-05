Amministrative 2022, Calenda appoggia Tommasi: “Pacato, tranquillo, illuminante, può svegliare Verona”. L’ex calciatore può vantare il sostengo di una vasta coalizione.

In vista delle prossime elezioni amministrative fissate per domenica 12 giugno 2022, Carlo Calenda, leader di Azione, propone a Verona la candidatura a sindaco di Damiano Tommasi. Questo poiché, spiega lo stesso segretario di partito, l’ex calciatore della Roma (e del Verona) “è una persona che è stata impegnata nell’associazionismo da sempre”, caratteristica di cui ha più bisogno la città. In questo senso, spiega Calenda, la prima cosa da fare (“prima di tutto quello che abbiamo sentito”) è “la ricostruzione del senso di comunità”.

“Pacato, tranquillo, illuminante: Tommasi può svegliare Verona”

Nel discorso di campagna elettorale, Calenda ha presentato alla città di Verona il suo candidato sindaco. Tommasi, secondo Calenda, è la persona giusta per la “ricostruzione” di un senso di comunità della città, che possa essere trasmesso anche agli stranieri che intendono visitarla. “Verona è una grande città culturale che deve attrarre un tipo di turismo che non è quello che viene qua mezza giornata e se ne va, ma è quello che la conosce e la vive”, ha infatti esordito il leader di Azione. E ha poi proseguito spiegano che Tommasi, in questo senso, “ha iniziato a lavorare su quello che lui pensa essere un programma prima di essere candidato”.

“Se c’è una persona che di cui Verona ha bisogno, è una persona che oggi abbia anche un’anima comunitaria” ha aggiunto poi Calenda. Un’anima che, ha proseguito, Tommasi possiede e ha esercitato molto nell’ambito della sua vita. Per questo motivo si candida, “perché ci crede”. “Qui quello che ci vuole è qualcuno che cambi marcia e lo faccia con questo spirito, non gli eterni ritorni, perché gli eterni ritorni non portano assolutamente a niente”, ha aggiunto il leader.

Calenda sostiene “a spada tratta” la candidatura di Tommasi, che “non ha bisogno di fare politica nella vita e ha un approccio pragmatico”. “Pacato, tranquillo”, e anche “illuminante”, per il leader di Azione è dunque il candidato giusto alla corsa per la carica di sindaco. “Io penso che possa svegliare Verona”, ha infatti chiosato Calenda.

Si ricorda che l’ex calciatore è appoggiato da un’ampia coalizione, che comprende Pd, centristi e anche il Movimento 5 stelle. E ancora, al momento sono 6 i candidati alle elezioni amministrative a Verona del 2022 – tra cui l’attuale sindaco Federico Sboarina (appoggiato da Fratelli d’Italia e Lega) e Flavio Tosi (Forza Italia).