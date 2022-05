Italia, finite le risorse per il 2022: è l’ “Overshoot day”

Secondo i calcoli del Global Footprint Network il nostro Paese da ieri dovrà forzare le risorse della Terra, avendo esaurito quelle naturali a sua disposizione.

L’Italia ha raggiunto il suo Overshoot day: finite le risorse naturali per il 2022. Cosa significa? Significa che il 15 maggio segna un traguardo poco felice per il nostro Paese, in quanto ieri oggi l’Italia ha esaurito la sua “parte” di risorse naturali a disposizione per quest’anno. Da questo momento in poi siamo in debito con il Pianeta Terra.

Per soddisfare il nostro fabbisogno servono 3 pianeti Terra

A comunicare il dato è il Global Footprint Network, un’organizzazione di ricerca internazionale che misura la cosiddetta impronta ecologica dei Paesi del mondo, ossia la domanda di risorse degli esseri umani rispetto alla capacità del Pianeta di rigenerarle nell’arco di 365 giorni. Nonostante l’Overshoot Day italiano sia spostato di due giorni in avanti rispetto a quello dell’anno scorso, il dato mette in evidenza in maniera indiscutibile come l’equilibrio nel gestire le risorse naturali sia decisamente molto lontano dalla sostenibilità: d’ora in poi per soddisfare il fabbisogno dell’Italia servirebbero 2,7 Terre, quasi altri tre pianeti.

A livello mondiale il mese di Maggio è quello che registra il maggior numero di Overshoot Day a livello mondiale: non siamo neppure a metà anno e già circa 30 Paesi sono costretti a forzare i limiti del Pianeta. Un andamento che, secondo il Global Footprint Network, è folle e decisamente insostenibile: l’umanità sta usando la natura 1,75 volte più velocemente rispetto alla capacità del Pianeta di rigenerarsi. I primi in questa “classifica dei peggiori” sono gli Stati Uniti, che avrebbero bisogno di ben 5,1 pianeti per il loro fabbisogno. Seguono poi l’Australia (4,5) e la Russia (3,4). La causa maggiore di spreco di risorse è legata alla produzione di cibo. Il Global Footprint Network stima che il mondo potrebbe far slittare l’Overshoot Day di almeno 32 giorni se tutti i suoi abitanti riuscissero a ridurre gli sprechi alimentari, a partire dall’adozione di sistemi produttivi più rispettosi degli ecosistemi.