Trovato con oltre 110 grammi di cocaina addosso, arrestato 50enne incensurato a Pomezia

Trovato con oltre 110 grammi di cocaina addosso, arrestato un uomo di 50 anni, incensurato, a Pomezia. Era stato visto aggirarsi con fare sospetto nella nota piazza di spaccio.

Secondo quanto si apprende dalle fonti, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato nella notte di ieri un 50enne di Roma, poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato ammanettato verso la mezzanotte mentre camminava nei pressi di un condominio, situato in una nota zona di spaccio, con indosso circa 120 grammi di cocaina. Fermato per un controllo, poiché visto aggirarsi con fare sospetto, i carabinieri lo hanno perquisito. Ritrovato l’involucro pieno di droga, l’uomo è stato trasferito in caserma. Infine, è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed in seguito a rito direttissimo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Incensurato fermato dai carabinieri: si aggirava con fare sospetto

Secondo quanto viene riportato da Canale 10, che ha rilanciato la notizia, il 50enne romano stava raggiungendo a piedi il centro di Pomezia. Incensurato, era appena uscito da un condominio delle case popolari di Via Singen, ovvero la nota piazza di spaccio della città. I militari, che stavano tenendo sotto controllo la zona, lo hanno subito notato, poiché si stava aggirando con fare sospetto in tarda serata.

Intercettato e raggiunto quindi l’uomo, i militari dell’Arma lo hanno fermato. L’uomo ha fin da subito mostrato segni di agitazione, e avrebbe accampato scuse poco credibili in merito alla sua “passeggiata notturna”. Per questo motivo, dopo avergli chiesto le generalità, i carabinieri hanno provveduto ad effettuare una perquisizione. Addosso gli sono stati trovati circa 120 grammi di cocaina pronta da vendere, racchiusi in un involucro. Dato l’inconfondibile ritrovamento, il cittadino romano è stato tratto in arresto. Condotto in caserma dai militari, è attualmente gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, inoltre, il 50enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in seguito a rito direttissimo. L’arresto è infatti stato convalidato dal Tribunale di Velletri.

Si ricorda che l’area di edilizia popolare di via Singen di Pomezia, comune della provincia romana situato poco più a sud della Capitale, è una zona ampiamente conosciuta come piazza di spaccio. Da anni infatti le forze dell’ordine sono al lavoro per contrare un ricco e proficuo traffico di stupefacenti che si sviluppa lungo il litorale.