Direttrice dell’Archivio di Stato stroncata da un malore durante immersione

Sabina Magrini, 52 anni, è spirata all’ospedale di Grosseto, dopo il ricovero in condizioni molto serie per un malore

È deceduta al nosocomio di Grosseto la 52enne Sabina Magrini, direttrice dell’Archivio di Stato di Firenze. La donna era ricoverata da sabato 14 maggio a causa di un malore avuto durante un’immersione nelle acque livornesi.

Grande il cordoglio per questo decesso da parte del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. «Apprendo con dolore e costernazione della scomparsa prematura di Sabina Magrini, direttore dell’Archivio di Stato di Firenze. Mi stringo alla famiglia, agli amici e ai colleghi che, nel corso della sua intera carriera, ne hanno saputo apprezzare passione, professionalità e preparazione. Il Ministero della Cultura perde oggi un valido dirigente».

Magrini è stata segretaria regionale del Mibact Emilia Romagna, e dal 2020 si occupava della direzione dell’Archivio di Stato fiorentino. La donna ha avuto un malore mentre era impegnata in un’immersione subacquea nelle acque livornesi, nel tratto sito di fronte alla scogliera di Calafuria.

Da quanto si apprende, le altre persone che facevano immersione con lei si sono resi conto che la donna aveva problemi nel riemergere, e una volta recuperata l’hanno portata sul loro gommone e hanno contattato i soccorsi. La donna aveva avuto un arresto cardiaco e le avevano praticato alcune manovre mentre il gommone raggiungeva il moletto di Antignano.

La 52enne era stata poi portata in gravi condizioni a Livorno e poi da lì al nosocomio grossetano. Anche il governatore della regione ha espresso il proprio cordoglio per questa morte:«Sono costernato per le tragiche circostanze che hanno portato alla sua morte. Sabina Magrini era a Firenze dal 2020, due anni nei quali si era dedicata con passione al suo lavoro, dimostrando di essere una guida sensibile e intelligente. Le più sentite condoglianze alla famiglia, a cui va la mia vicinanza in questo momento di grande dolore».