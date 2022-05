Finto prete chiede offerte ai fedeli davanti a una chiesa, denuncia per 65enne

Si presentava come sacerdote ai fedeli cercando di carpire la loro fiducia e ricevere offerte per una fantomatica onlus.

Ma era tutta una messinscena, presto smascherata dai carabinieri locali che si sono insospettiti.

A Ottaviano (Napoli) è in corso la cerimonia delle prime comunioni in Piazza San Giovanni, vicino alla chiesa omonima. Un uomo sulla sessantina passeggia per la piazza. Indossa un abito ecclesiastico. A un certo punto avvicina i fedeli che stanno entrando nella chiesa. Si presenta loro come sacerdote, si fa i selfie coi fedeli. In mano ha dei bigliettini di un’associazione: “Centro sociale giovanile onlus”. Sul biglietto c’è il suo nome e il sito della fantomatica associazione.

I Carabinieri del luogo però mangiano la foglia. Sanno bene che quell’uomo non è certo il sacerdote del posto. Qualcosa non torna. Così lo fermano per capire meglio di che si tratti. Vogliono capirne di più sull’associazione, se abbia ricevuto offerte dai fedeli. Dopo gli accertamenti la verità viene fuori: quell’uomo, un 65enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, non è un prete e il sito indicato sui bigliettini è inesistente.

I militari perquisiscono poi la macchina del finto sacerdote, parcheggiata a poca distanza dalla chiesa. Al suo interno trovano diversi altri abiti da ecclesiastico e ulteriori biglietti con un codice iban. Trovano e sequestrano anche documenti sull’associazione pubblicizzata dal truffatore, che viene denunciato per sostituzione di persona.