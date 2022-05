Risolto il mistero di Evi Rauter, la ragazza scomparsa 32 anni fa

Evi Rauter era sparita senza lasciare traccia 32 anni fa. In Spagna in quei giorni era stato trovato un cadavere impiccato in una pineta, ma il collegamento è avvenuto solo ora.

32 anni per risolvere il mistero della sua morte, un caso che aveva ottenuto le prime pagine dei giornali italiani e creato un vero e proprio enigma.

E’ il 3 settembre del 1990. Evi Rauter, studentessa della provincia di Bolzano, scompare a Firenze senza lasciare traccia mentre era ospite della sorella. In quei giorni una giovane viene trovata impiccata a un albero in una pineta in Spagna vicino al confine francese, ma allora nessuno collegò quel corpo a Evi.

Il caso del corpo impiccato era però molto strano, il nodo era fatto in modo professionale e quella ragazza senza nome era appesa con il volto in basso a 40 centimetri da terra. Il sospetto è quindi di un omicidio celato da suicidio, ma il nome del responsabile è tuttora ignoto.

Solo oggi, grazie alla segnalazione di una donna avvenuta grazie a una trasmissione austriaca, si è potuti risalire all’identità di quel cadavere e sapere che fine avesse fatto la ragazza. In Spagna la prescrizione per un reato del genere è di 30 anni, difficile quinci che si risalga ai presunti assassini.