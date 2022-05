Fa un investimento di 370mila euro in Bitcoin, ma si tratta di una truffa e perde tutti i risparmi

Un professore universitario ha perso tutti i suoi risparmi cadendo in una truffa che gli è costata molto cara

Un professore universitario 66enne, di Padova, era certo che investire migliaia di euro in bitcoin e altre cripto valute si sarebbe rivelata un’ottima mossa, che avrebbe dato i suoi buoni frutti, ma era ignaro di essere finito nella trappola di alcuni truffatori.

L’uomo, che a causa dell’inganno ha perso i propri risparmi, si è rivolto a un legale. Dalla denuncia è scattata un’indagine per truffa, contro una banda che svolge attività di phishing a livello europeo. Come riporta Il Gazzettino, l’uomo, del cui caso si sta occupando l’avvocato Alessandro Zanonato, era incappato su un falso annuncio di un famoso quotidiano nazionale in cui appariva il noto chef Antonino Cannavacciuolo (che è totalmente estraneo ai fatti, ndr), che asseriva di aver ottenuto grandi proventi, investendo su un’azienda che si occupa di cripto valute, ForexTB.

A quel punto il professore, nel settembre 2020, chiama la società e lo ricontatta una account manager che gli propone investimenti a suo dire assai fruttuosi, in azioni. Dapprima gli chiedono una tranche di 20 mila euro, poi però tale investimento va perduto.

Così, per recuperare i primi soldi investiti, al professore spiegano che bisogna investirne ancora 50 mila. Alcune settimane più tardi, di nuovo tali rendimenti si rivelano nulli. Un altro investitore contatta il docente, che asserisce di lavorare per conto di QuantumFX, azienda che ha sede in Inghilterra, a Liverpool.

Sembra essere più professionale e gli investimenti più accorti, al punto che si paventa l’ipotesi che il docente possa recuperare i primi soldi persi con ForexTB. Il docente si convince che sia vero ed esegue un bonifico di 5mila euro a una banca dell’Estonia.

Pare che i rendimenti siano alti e la società QuantumFX lo richiama attraverso un sedicente legale che lo informa che ci sarà una class action contro la ForexTB mossa dai suoi ex clienti per recuperare i risparmi. Passano due mesi e arriva un bonifico per il professore da 3,300 euro, piccola parte dei soldi che all’inizio aveva investito.

La denuncia e l’inchiesta

Ma non è finita qui. Il professore viene chiamato da un sedicente rappresentante dell’azienda inglese e gli dice che gli acquisti in Bitcoin stanno perdendo rendimento e che se non vuole perdere la quota che ha investito, pari a 30mila euro, bisogna consolidarla investendo 150 mila euro.

Così, il docente universitario comincia a investire quel che restava dei propri risparmi, chiede prestiti a banche, amici, parenti ecc. Nel frattempo i bitcoin vanno a picco e al professore, i truffatori dicono che deve investire ancora 35mila euro. La società inglese ricontatta il docente nell’agosto 2021 e lo informa che presto avrebbe rivisto i 370mila euro del capitale investito, perché glielo avrebbero restituito.

Il professore paga quindi le commissioni pregresse e il 20% di tasse inglesi su incassi che non esistono. Dopo l’ennesimo inganno, l’uomo decide di denunciare ogni cosa e la Procura apre l’inchiesta.