Che ironia! La figlia di Putin è fidanzata con uno Zelensky

La secondogenita del capo del Cremlino pare sia fidanzata con Igor Zelensky, noto ballerino russo e omonimo del presidente ucraino. Sembra uno scherzo ma è la realtà.

Un caso di omonimia che sembra quasi uno scherzo del destino quello di Katerina Tikhonova Putina, 36enne figlia minore di Vladimir Putin che recentemente si è scoperto essere fidanzata con un ballerino russo che di cognome fa.. Zelensky. Proprio come il presidente dell’Ucraina.

Secondo un attendibile sito di informazioni, è stata vista rientrare in Russia su un volto privato prima dell’inizio dell’invasione ucraina insieme a Igor Zelensky, 52enne ballerino di danza classica molto famoso e tra i più apprezzati al mondo. Non si hanno però molti dettagli sulla loro relazione né dove si siano conosciuti

CHI E’ LA SECONDOGENITA DI PUTIN

Katerina vive in Svizzera ed è molto lontana dalla vita politica del padre: è una scienziata, imprenditrice e ha la passione per il ballo acrobatico. Dal 2013 al 2018 è stata sposata con un ricco imprenditore russo in forti legami con il governo di Putin. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe un patrimonio personale di circa 2 miliardi di dollari.