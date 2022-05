Rimorchiatore affonda al largo della Puglia: due morti e tre dispersi in mare

Un rimorchiatore è affondato ieri al largo delle coste pugliesi. Sono morti due membri dell’equipaggio e altri tre risultano dispersi.

Si è salvato invece il comandante dell’imbarcazione, ritrovato in stato di choc dai soccorritori.

Dramma in mare. È successo nella serata di ieri, mercoledì’ 18 maggio, a circa 50 miglia dalle coste di Bari, forse ancora nelle acque territoriali della Croazia. È qui che è affondato un rimorchiatore italiano, il ‘Franco P’. Morti nel naufragio due membri dell’equipaggio, dispersi altri tre.

In salvo invece il comandante, un 63enne di Catania. Appena arrivata la segnalazione, la Capitaneria di Porto di Bari ha subito inviato una imbarcazione sul luogo dell’affondamento per recuperarlo. In contemporanea è intervenuta anche la motovedetta 309. Il comandante è stato trovato su una zattera di salvataggio. Adesso è ricoverato all’Ospedale “Di Venere” di Bari, dove è stato trasportato in stato di choc.

Sull’accaduto indaga la Procura di Bari, che ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di naufragio e omicidio colposo. Ancora in via di accertamento le cause dell’affondamento. Gli uomini della Capitaneria di porto sono intervenuti attorno alle 21. Il rimorchiatore, partito da Ancona, si dirigeva verso l’Albania. Tuttora in corso le ricerche dei dispersi, con cinque navi supportate da un elicottero. A quanto si sa, il vento molto forte sta ostacolando le operazioni delle motovedette della Guardia Costiera barese. Molte le difficoltà a raggiungere il luogo dell’affondamento.