Scontro moto-camion: muoiono due coniugi. Stavano andando al concerto di Vasco

Marito e moglie erano fan del noto cantante: sono deceduti a Dro, in provincia di Trento.

Drammatico sinistro a Dro, in provincia di Trento. Due motociclisti, marito e moglie, si sono scontrati con la loro motocicletta contro un camion.

L’incidente è occorso all’altezza della curva del Sass del Diaol, strada statale 45 bis Gardesana ovest, in Trentino. A perdere la vita, due coniugi di Cesena, Ugo Beltrami e Silvia Ruscelli, 48 e 47 anni. Beltrami era geometra mentre sua moglie, oncologa all’ospedale Bufalini.

I due viaggiavano per il Trentino con una coppia di amici. Erano partiti da Sarsina, in provincia di Forlì Cesena, e si stavano recando al concerto di Vasco Rossi, a Trento. Purtroppo, però, quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in una tragedia.

Da quanto si apprende, all’altezza del bivio, la moto su cui viaggiavano, una Kawasaki, si è schiantata contro un camion che portava materiale edile e che si stava dirigendo nelle Giudicarie. Lo scontro non ha dato nessuno scampo ai due coniugi che sono rimasti a terra senza vita.

Dalla ricostruzione di alcuni testimoni, pare che la moto avrebbe impennato poco prima dello scontro letale col camion. L’ipotesi è quella di un’accelerata improvvisa, forse, in un tentativo disperato di evitare l’impatto. E invece proprio quell’impennata si è rivelata letale: i corpi dei due coniugi hanno sbattuto direttamente contro il rimorchio del camion con una violenza tale da restare mutilati per poi perdere la vita sul colpo.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori e data la gravità della vicenda è sopraggiunto anche l’elisoccorso. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due coniugi di Cesena. I due lasciano tre figli. Sconvolto il conducente del camion che ha visto la scena senza poter far nulla e non è riuscito a evitare lo scontro.