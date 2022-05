Tragedia in vacanza: bimba di 13 mesi muore precipitando dal balcone dell’hotel

È giallo sulla dinamica del tragico incidente avvenuto a Sharm El Sheikh, il paradiso delle vacanze in Egitto.

La piccina è precipitata nel vuoto dal terrazzo dell’hotel dove era in vacanza con la famiglia.

Dramma durante una vacanza a Sharm El Sheikh, la nota località turistica egiziana sul mar Rosso. Una bimba di Pianella (Pescara), di soli 13 mesi, è morta. È precipitata dal terrazzo dell’albergo. Ancora poco chiara la dinamica della tragedia. Pare che la bimba si trovasse sul balcone dell’hotel insieme al padre. Ma è accaduto qualcosa e la piccola è caduta nel vuoto.

Le autorità italiane adesso sono in contatto con quelle egiziane per cercare di far luce sull’accaduto e per fornire assistenza alla famiglia coinvolta nel dramma. Stando ad alcune indiscrezioni, la piccina sarebbe stata in braccio al papà, Silvio Maiano, gestore insieme alla moglie di un’impresa di pulizie a Pianella.

La conferma della tragedia è arrivata attraverso il sindaco. Il primo cittadino ha spiegato di non saperne di più al momento. Alcuni parenti sono già partiti per l’Egitto. Altri, rimasti al paese, parlano di un incidente.