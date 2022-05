Investe due fratellini minorenni e poi fugge: rintracciato

È successo a Roma, ieri pomeriggio, e l’uomo dopo l’impatto è scappato. Ma la polizia locale lo ha rintracciato

Un uomo ha investito due minori e poi è fuggito senza prestare soccorso. È accaduto a Roma, ieri pomeriggio, domenica 22 maggio, verso le ore 16:30, in via delle Belle Arti.

Una Volkswagen Golf ha investito due fratelli di 8 e 16 anni e poi è fuggita, in seguito all’impatto. I due ragazzini stavano attraversando la strada con il padre, quando l’auto li ha urtati.

In seguito sono stati trasportati all’ospedale Bambin Gesù, mentre in loco sono arrivate le pattuglie della polizia locale. Sono così scattati i rilievi sul luogo in cui è avvenuto il sinistro stradale, e l’inchiesta per risalire all’autore dell’investimento.

È quindi partita la caccia al pirata, e in pochissimo tempo, i poliziotti sono riusciti a trovare il conducente. Trattasi di un uomo di 60 anni, che vive nello stesso quartiere in cui si è verificato il sinistro stradale. A quel punto gli agenti hanno eseguito ulteriori approfondimenti e hanno accertato che i danni sull’automobile erano compatibili con l’urto occorso in seguito all’investimento dei due fratellini, provenienti dal Bangladesh.

La polizia locale ha quindi provveduto a denunciare il 60enne per essere fuggito e per omissione di soccorso. I due ragazzini sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita.