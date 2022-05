37enne accoltellata per strada muore durante il trasporto in ospedale

Una donna di 37 anni di origini albanesi, è morta questo pomeriggio a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Secondo quanto ricostruito, la 37enne sarebbe stata accoltellata per strada, il personale del 118, l’ha pero’ soccorsa a casa sua, nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello.

La donna è deceduta durante il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate. Non è ancora stato chiarito quanto accaduto esattamente, la segnalazione è giunta tramite telefonata anonima. Indagano i carabinieri.