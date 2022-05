Fiamme Gialle sequestrano al porto 54 kg di hashish e 200mila euro

Sequestrata anche un’arma da fuoco con munizioni al porto di Civitavecchia da parte della Guardia di Finanza di Roma

La Guardia di Finanza di Roma ha posto sotto sequestro circa 54 kg di hashish, oltre 200 mila euro in contanti, e anche un’arma da fuoco con munizioni al porto di Civitavecchia.

A collaborare con i finanzieri nell’indagine, il cane antidroga “Fanda”, grazie al cui fiuto è stato possibile trovare dentro un camion autoarticolato che veniva dalla Spagna e più precisamente da Barcellona, 4 borse grandi in cui erano contenuti 551 panetti di hashish.

L’autista del mezzo, un uomo italiano di 70 anni, è finito in manette. L’ipotesi di reato è quella di traffico di stupefacenti. Con l’ausilio del cane Jackpot, invece, la guardia di Finanza è riuscita a trovare, su un carro attrezzi proveniente da Olbia, una pistola calibro 7,65 fabbricata in Belgio, detenuta in modo illecito, 19 munizioni e banconote di vario genere per un totale di 210 mila euro.

Anche in questo contesto è finito in manette il conducente, un uomo italiano di 34 anni, per l’ipotesi di reato di porto illecito di arma da fuoco e per riciclaggio. Entrambe le operazioni della Finanza sono a cura della Procura della Repubblica di Civitavecchia, nell’ambito della lotta ai traffici illegali che la Guardia di Finanza mette in atto negli scali di porti e aeroporti che accedono a Roma.