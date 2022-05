Puma si nasconde in una scuola elementare: bimbo di 9 anni lo scopre [VIDEO]

Una scoperta sconvolgente quella fatta da un bimbo di 9 anni, in una scuola in Brasile nell’area metropolitana di Belo Horizonte.



Lo spaventoso incontro alla Martha Drummond Fonseca Municipal School di Nova Lima. Il piccolo David Miguel si è preso un bello spavento.

Il bimbo stava giocando a calcio a scuola, quando ha fatto il terribile incontro con il felino. Il piccolo ha dichiarato che il suo “cuore si è quasi fermato” quando si è imbattuto nel puma: “Stavo tremando come gelatina. Ha fatto ‘grrr’ e il mio cuore si è quasi fermato” ha dichiarato il bambino ai media locali. I vigili del fuoco hanno condiviso il filmato che mostra il puma ringhiare.

Secondo quanto riportato dai Vigili del fuoco, una volta individuato l’animale, è stato messo in sicurezza in bagno, fino a che non sono arrivati la polizia ambientale ed un veterinario. Il puma è stato poi rilasciato in una foresta vicina e nessuno è rimasto ferito.