Strage Texas, l’assassino ai bambini:«State per morire»

Una strage orribile quella consumatasi in una scuola in Texas. Bambini e maestre uccise si trovavano tutti nella stessa classe

Un dramma terribile quello occorso in Texas, in una scuola elementare dove un diciottenne identificato come Salvador Ramos, ha ucciso 19 bambini e due maestre. L’assassino è poi morto durante uno scontro a fuoco con la polizia.

Da quanto si apprende dalla Cnn, i bambini e le due maestre assassinati nella sparatoria si trovavano tutti nella stessa classe. A poche ore dall’accaduto, giungono i primi nomi e le storie di coloro che hanno perso la vita nella strage commessa dal 18enne.

Xavier Lopez, 10 anni, qualche ora prima di restare vittima del massacro, era con la sua mamma a scuola per una premiazione. Eliahana Torres, 10 anni, quel giorno non voleva andare a scuola ma alla fine si era lasciata convincere da mamma e papà per non saltare le lezioni. Madre e padre di Makenna Elrod avevano uno strano presentimento dopo aver saputo della strage. Non riuscendo a trovare la figlia, il padre voleva recarsi alle pompe funebri, ma poi un amico di famiglia gli ha confermato il decesso.

Del piccolo Jose Flores, ha raccontato suo zio, Christopher Salazar:«Era un ragazzino molto felice. Gli piaceva andare a scuola e giocare a baseball. Amava entrambi i genitori… e amava ridere e divertirsi». Martedì, poco prima della strage, Jose aveva ricevuto un premio poiché aveva ottimi voti. «Era molto intelligente», ha spiegato lo zio.

Un’altra delle vittime del massacro, Amerie Jo Garza, ha tentato di contattare il 911 quando ha visto l’assassino:«L’uomo armato è entrato e ha detto ai bambini ‘state per morire’», è il racconto della nonna. «Amerie ha preso il suo telefono e ha chiamato i servizi di emergenza. Lui le ha sparato», ha aggiunto la donna. Il padre della bambina, ha scritto su Facebook: «Grazie a tutti per le preghiere e per l’aiuto che mi avete dato nella ricerca di mia figlia. È stata trovata. Il mio piccolo amore ora sta volando con gli angeli in alto. Per favore, non date un secondo della vita per scontato. Abbracciate la vostra famiglia. Dite loro che li amate. Ti amo Amerie Jo. Proteggi il tuo fratellino per me».

Nel frattempo, Ken Paxton, alleato di Trump e procuratore generale Texas, ha lanciato la proposta di armare i docenti dopo quello che è successo:«Non possiamo fermare i cattivi dal fare cose brutte. Ma possiamo armare e preparare gli insegnanti a rispondere rapidamente. Secondo me questa è la risposta migliore».

Fino all’anno scorso, il Texas ha visto la registrazione di circa un milione di armi, il numero più grande negli Usa. E proprio in questo Stato, secondo Houston Chronicle, si è stabilito il triste primato per il maggior numero di decesso in stragi.