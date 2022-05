Trovato senza vita per il fumo a casa: si ipotizza causa ricarica bici elettrica

Luigi Russo, 38 anni, rinvenuto morto nel suo appartamento. Porte e finestre chiuse, l’alimentatore della bici elettrica potrebbe aver intossicato l’ambiente

Luigi Russo, 38 anni, di Piacenza, è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento che era ormai divenuto una sorta di camera a gas. La bici elettrica era in carica nella casa, le porte e le finestre erano serrate. Si ipotizza dunque un guasto all’alimentatore della bici elettrica che abbia potuto causare il fumo.

Lo hanno trovato senza vita ieri pomeriggio, 24 maggio, dopo che i colleghi di lavoro, in ansia per il fatto che fosse assente e non fosse raggiungibile, hanno contattato i soccorsi.

Dai primi rilievi da parte dei medici sulla salma di Russo, sembra che la morte potrebbe essere occorsa due giorni prima. L’uomo, che abitava solo, lavorava per la Master, che si occupa di vendita e installazione infissi e serramenti.

Il fatto che non si fosse recato a lavoro né fosse raggiungibile ha fatto insospettire i colleghi che hanno deciso di chiedere aiuto. Sul posto sono quindi sopraggiunti, in via Confalonieri, i soccorritori del 118 e della Croce Bianca, vigili del fuoco e carabinieri, che hanno contattato il proprietario della casa al piano terra, giunto con le chiavi.

Purtroppo per Luigi Russo, 38 anni, non c’è stato niente da fare. Lo hanno trovato senza vita accanto al letto. L’ambiente tutto nero. Non si esclude che possa essersi svegliato durante la notte a causa del guasto alla batteria della bici elettrica rimasta in carica o per qualche guaio all’impianto elettrico.

Nell’appartamento in cui viveva, il fumo era tale da non aver potuto sopravvivere in alcun modo. Da quanto si apprende, in casa si sarebbe venuto a creare un piccolo rogo poi spento. L’inchiesta dovrà stabilire che cosa abbia potuto provocarlo, assieme anche ai controlli eseguiti dai carabinieri. I militari dell’Arma hanno informato il pm di turno, Onella Chicca, che potrebbe disporre ulteriori rilievi, come l’autopsia.

Si riuscirà così a comprendere se il 38enne ha perso la vita per asfissia e a quanto tempo prima risalga il decesso prima che il corpo di Russo sia stata rinvenuto. La casa è ora posta sotto sequestro, anche la bici elettrica, che potrebbe aver provocato il doloroso dramma. Tuttavia è solo un’ipotesi che deve essere confermata.