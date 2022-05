Ciclismo, direttore sportivo muore travolto da un corridore

La tragedia è occorsa domenica scorsa, 22 maggio, nel corso della volata di una gara tenutasi in provincia di Ancona

Tragedia nel mondo del ciclismo. Stefano Martolini, 41 anni, di origini lombarde di Santo Stefano Ticino, direttore sportivo della Viris Vigevano, è deceduto lo scorso 22 maggio dopo che un ciclista lo ha travolto con la bici verso la fine della gara nazionale per dilettanti élite e Under 23 “Trofeo Comune di Castelfidardo” (Ancona).

A investirlo è stato il corridore Nicola Venchiarutti, 23 anni, proprio nella volata finale della gara, a 300 metri dal traguardo. Da quanto si apprende, Venchiarutti, che corre per la squadra padovana Work Service, ha travolto il direttore sportivo, che era sul marciapiede.

Lo scontro è stato molto violento, al di fuori dell’area transennata, e ripreso in un video in cui si nota il corridore perdere il controllo della sua bicicletta (forse sbilanciato a causa delle solite bagarre con gli altri atleti che avvengono in volata, in particolare in questa competizione) e finire sul marciapiede, prendendo in pieno Martolini e poi andare a sbattere contro un muro.

Martolini è sembrato molto grave sin dai primi istanti, tanto che è dovuto intervenire l’elisoccorso. Inutili i vari tentativi per rianimare il tecnico, l’uomo è deceduto non molto dopo. Il corridore, Venchiarutti, trasportato in ospedale a Torrette, dove è ancora ricoverato in Neurochirurgia, sta migliorando nonostante le sue condizioni fossero all’inizio considerate gravi. Un intervento molto delicato ha consentito di salvargli le gambe.

Il pm ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, indagando il corridore per atto dovuto, ordinando il sequestro della bici, del casco e del pc di bordo. L’autopsia, svolta dal medico legale Mauro Pesaresi, ha messo in evidenza un trauma al torace per lo scontro violento con la bici e un altro alla nuca dovuto alla caduta. La famiglia Martolini, che tramite il fratello e il padre del 41enne, ha chiesto di togliere dal web gli ultimi secondi del filmato in cui si vede lo scontro e le immagini di Martolini a terra, attende il nulla osta per riavere indietro la salma del direttore sportivo.