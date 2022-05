Draghi e il colloquio con Putin: «Continueremo a fornire gas all’Italia. Sì a sblocco grano»

Mario Draghi oggi pomeriggio, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin.

L’argomento della loro conversazione ha riguardato, naturalmente, la situazione in Ucraina e gli sforzi per trovare una soluzione alla crisi alimentare in atto.

Secondo l’agenzia di stampa Tass, Putin ha spiegato a Mario Draghi, che è pronto a contribuire per poter risolvere la crisi alimentare, sempre che le sanzioni contro la Russia vengano annullate. Ha inoltre dichiarato che continuerà a fornire gas all’Italia.