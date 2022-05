Ruba un’auto poi si rende conto che sul sedile posteriore c’è una 85enne

È successo a Roma, in via Pantelleria. L’uomo non si era accorto che c’era un’anziana in auto. Ora i militari lo stanno cercando

Un ladro che si trovava in via Pantelleria, nel quartiere Montesacro, a Roma, aveva da poco derubato una 60enne della sua auto, una Ford Fiesta, quando, poco tempo dopo, si è reso conto che sul sedile posteriore dell’auto c’era una donna di 85 anni, madre della 60enne derubata.

La donna ha cominciato a gridare, forse anche perché ha avuto un malore. A quel punto il malvivente ha provato inutilmente a far scendere dall’auto l’anziana e quando si è reso conto che la cosa non era possibile, ha lasciato l’auto ed è fuggito a piedi.

«Devi stare zitta e fare quello che ti dico. Dammi i soldi e le chiavi della macchina», aveva ordinato l’uomo poco prima alla donna di 60 anni, minacciandola di ucciderla. La donna, terrorizzata, spaventata, gli ha consegnato il portafogli e le chiavi della sua macchina. Lui si è messo in auto, ma non sapeva che dentro ci fosse l’anziana 85enne.

Le due donne hanno poi descritto in modo sommario il malvivente, forse italiano, senza però riuscire a dare dettagli. Erano sconvolte e hanno detto che, per via del fatto che la visibilità era limitata dato che era notte, non era semplice riuscire a notare i particolari. Ora i carabinieri lo stanno cercando: se verrà catturato, verrà accusato di rapina e sequestro di persona.