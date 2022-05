Tragedia sulle Alpi, crolla una montagna: due vittime e 9 feriti gravi

Lo scioglimento del ghiacciaio a causa della alte temperature potrebbe essere la causa. Al momento non sembrano esserci vittime italiane

E’ crollato parte del ghiacciaio del Grand Combin, nella zona al confine tra Italia e Svizzera, tra la Valle d’Aosta e il cantone Vallese. Il bilancio dell’evento è tragico: due morti e 9 feriti, alcuni in pericolo di vita per le gravi ferite. Le temperature insolitamente alte per questa stagione, potrebbero essere la causa dell’incidente.

Sono 17 i turisti travolti dal crollo, attualmente non risultano esserci italiani, la zona è una delle più turistiche per via dei suoi paesaggi e percorsi turistici. Le vittime sono una donna francese di 40 anni e un uomo di cittadinanza spagnola di 63. Il soccorso alpino è intervenuto, in collaborazione con i colleghi svizzeri, per mettere in salvo i sopravvissuti.