Tenta furto di una bici vicino alla questura: alla prima martellata corrono tutti gli agenti – MeteoWeek

Non un furto progettato nel minimo dettaglio il suo, sia per la scelta della location che per lo strumento utilizzato, che ha attirato l’attenzione di tutti gli agenti presenti.

Venerdì 27 maggio, alle 14 circa un uomo ha tentato di rubare una bici in pieno giorno, il mezzo era parcheggiato sotto ai portici della questura di Firenze, sul lato di via San Gallo. L’uomo, in modo un po’ rude, ha tentato di spaccare il lucchetto e la catena con una martellata, il rumore prodotto ha attirato gli agenti della vigilanza e altri poliziotti che rientravano dalla pausa pranzo. Il ladro è stato subito circondato e fermato.

Si tratta di un romeno di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine che è stato denunciato oltre che per tentato furto aggravato anche per porto di strumenti atti a offendere poiché nello zaino gli hanno trovato un flessibile professionale dotato di dischi e uno scalpello, sequestrati col martello usato nel tentativo di furto.