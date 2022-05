Neonato abbandonato in cesta col cordone ombelicale ancora attaccato: salvato dai Carabinieri

Ieri i militari dell’Arma hanno recuperato e salvato un neonato abbandonato in una cesta in città a Catania.

I Carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112, fornendo la prima assistenza al piccolo.

Lo hanno trovato in una cesta, col cordone ombelicale ancora attaccato. Sta bene però il neonato abbandonato e ritrovato ieri in via Rametta a Catania. A rinvenire il piccolo sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Catania. I militari sono intervenuto dopo la segnalazione di una passante al 112.

La cesta si trovava in una zona molto popolata della città etnea, dietro a un muretto diroccato, in un’area di facile accesso. Al momento del ritrovamento, il neonato piangeva nella cesta, avvolto in una coperta. Il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. I carabinieri lo hanno subito accudito e dopo averlo avvolto in un’altra coperta pulita lo hanno adagiato nella macchina di servizio mentre attendevano l’intervento del personale medico del 118. I soccorsi hanno poi trasportato il bimbo in ambulanza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove i medici lo hanno immediatamente visitato. Il neonato fortunatamente era in ottime condizioni di salute ma per precauzione è stato ricoverato Neonatologia dove è in osservazione.

Sono in corso le indagini per rintracciare e identificare la madre del piccino e l’autore dell’abbandono. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sul fatto.