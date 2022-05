Cade dalle scale e si taglia con i vetri: morto dissanguato bimbo di 3 anni

Un bimbo di 3 anni cade dalle scale e finisce contro la damigiana di vetro: profonde le ferite al collo, inutili i soccorsi. Muore dissanguato davanti ai genitori.

La notizia del triste episodio era giunta nella giornata di ieri. Le circostanze in cui è accaduta la tragedia sono tuttora in fase di accertamento, e all’inizio di era ipotizzato un arresto cardiaco, come causa che ha poi portato alla morte un bimbo di 3 anni, caduto dalle scale a Peccioli (Pisa).

Il piccolo stava in realtà giocando all’interno di un agriturismo, struttura presso la quale era in vacanza con i genitori tedeschi. All’improvviso, però, il bambino è rovinosamente caduto, con i vetri di una grossa damigiana che lo hanno ferito mortalmente.

Il tragico episodio è avvenuto in un agriturismo a Peccioli, in provincia di Pisa. Come si apprende dalle fonti, che nelle ultime ore hanno rilasciato ulteriori dettagli in merito alla vicenda, il piccolo tedesco, di soli 3 anni e mezzo, è morto nel pomeriggio di domenica 29 maggio dopo una bruttissima caduta dalle scale. Il bimbo si trovava, insieme alla mamma, al papà e al fratellino più piccolo, in vacanza in Toscana, e stava soggiornando presso un appartamento della struttura da qualche giorno.

Con i genitori che lo avevano messo nel lettino per permettergli di fare il riposino pomeridiano, il bimbo si sarebbe invece svegliato, si sarebbe alzato e si sarebbe diretto verso le scale per andare a giocare. Per cause ancora da accertare, il piccolo avrebbe perso l’equilibrio, e sarebbe caduto ruzzolando giù per i gradini. La caduta, purtroppo, sarebbe terminata contro il una vecchia damigiana di vetro. Il piccolo avrebbe sbattuto violentemente con il collo, facendo rompere la damigiana e facendosi cadere addosso i vetri affilati. Immediati i soccorsi. Il personale sanitario è giunto prontamente sul posto, e ha cercato in tutti i modi di rianimare il piccolo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

A seguito dello schianto, il piccolo ha quasi subito perso conoscenza e ha smesso di respirare. Troppo profonde le ferite al collo, i tagli che si è procurato finendo contro la grossa bottiglia di vetro spesso. Il sangue perso dal bimbo è stato troppo, ed è stata la grave emorragia a strappargli la vita. Inutili anche le trasfusioni, e l’arrivo dell’elisoccorso, allertato per il trasferimento in ospedale. Sul luogo dell’accaduto son giunti anche i carabinieri, che stanno indagando sull’incidente. Alcune stanche e locali della struttura sono stati posti sotto sequestro, così da permettere agli inquirenti di effettuare tutti i rilievi necessari.