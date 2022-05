Vinse 5 milioni al Gratta e Vinci: ladri lo derubano nella sua villa di 8 kg di lingotti d’oro

Lo scorso anno, un uomo di 33 anni vinse 5 milioni di euro al Gratta e Vinci. Da quel momento cambiò vita comprando villa e Suv. Poi, due rapine da migliaia di euro.

Un uomo di 33 anni, lo scorso anno, ebbe un colpo di fortuna al Gratta e Vinci che gli cambiò la vita: vinse 5 milioni di euro. Venerdì sera, però, ha subìto una rapina nella sua villa. I ladri lo hanno atteso rientrare in casa.

Lo hanno minacciato con un’arma da fuoco con la compagna, intimandogli di consegnare 8 kg di lingotti d’oro, il cui valore complessivo è di 600 mila euro, più 20 mila cash. A subire la rapina è stato un imprenditore di Torre Pellice, in provincia di Torino.

Ma la gente del posto, non distante dal confine con la Francia, vociferano che il 33enne non sia stato molto accorto nel mantenere un basso profilo raccomandato, in caso di vincite di un certo tipo. L’uomo ha cambiato totalmente la sua vita acquistando subito un Suv attrezzatissimo, ha lasciato la casa in cui viveva per comprare una villa, in cui è poi avvenuta la rapina. Ha aperto un’attività nel settore trasporti e lasciato il lavoro di prima, in cui era dipendente.

Si tratta di cambiamenti che forse sono giunti alle orecchie dei malviventi. Lo scorso Natale, tra l’altro, il 33enne era stato derubato in una seconda casa sempre in provincia di Torino, di altri lingotti d’oro per 250 mila euro.

La rapina occorsa venerdì scorso, 27 maggio, era progettata nel minimo dettaglio. I ladri hanno atteso che l’uomo (fidanzato con una ragazza di 25 anni) tornasse a casa. Una volta entrato in giardino con la sua auto, si sono presentati, armati di pistola, minacciando i due fidanzati.

«Eravamo stati a cena fuori, saranno state le 23 e 30… Erano tre uomini» con un passamontagna, che avevano molte informazioni, hanno raccontato ai carabinieri di Torino l’imprenditore e la sua compagna.

I malviventi indossavano anche dei guanti e il leader, aveva un accento romeno. Dopo circa un’ora di ricerche e dopo averli minacciati, pur non avendo mai messo loro le mani addosso, i ladri hanno trovato i lingotti che l’uomo aveva vinto e hanno chiuso i due fidanzati in uno stanzino. La coppia non ci ha messo molto a liberarsi e a chiamare le forze dell’ordine, ma, quando hanno contattato i carabinieri, i malviventi si erano già allontanati.

Un trasmettitore satellitare inserito tra i lingotti ha portato gli inquirenti fino a Torino, ma era una falsa pista, perché forse i ladri, che sono fuggiti rubando pure una bottiglia di Dom Pérignon, si sono resi conti della trappola e si sono liberati del Gps.

I militari hanno tuttavia molti indizi e sono sulle tracce dei malviventi. L’imprenditore avrebbe raccontato agli investigatori di aver riconosciuto l’accento di uno dei malviventi, perché, fino a qualche tempo fa, sarebbe uscito con una ragazza romena.

«Nostra figlia è molto spaventata, terrorizzata, ma per fortuna adesso sta bene. Ora deve stare tranquilla. Non sappiamo cosa possa essere successo, ma l’importante è che nessuno si sia fatto male», hanno raccontato al Corriere della Sera i genitori della nuova compagna del 33enne.