Covid, il microbiologo Clementi:«Rimuovere obbligo ma non mascherine, da autunno in tasca»

Per il microbiologo bisognerà usarle all’occorrenza dalla stagione autunnale in poi:«Resti abitudine, come per occhiali da sole»

Massimo Clementi, microbiologo dirigente del Laboratorio dell’Università San Raffaele di Milano, consiglia di rimuovere l’obbligo di indossare le mascherine, ma non le mascherine stesse. La ragione? Devono rimanere parte dell’outfit e usate all’occorrenza dal periodo autunnale in poi.

Dal 15 giugno, le mascherine non saranno più obbligatorie in cinema e teatri, per esempio, ma il microbiologo spiega ad Adnkronos Salute di voler mantenere un «atteggiamento più individualista. Apprezzo l’assenza dell’obbligo, ma io vivrò sempre con le mascherine in tasca, che si possono mettere o togliere all’occorrenza. Perché la mascherina è un filtro e ci possono essere dei contesti in cui, al di là dello stesso coronavirus, può essere utile in particolari stagioni dell’anno». Clementi tuttavia confessa che forse «in estate piena se ne può fare a meno, ma dal primo autunno direi di tenerla a portata di mano».

Il microbiologo spiega che attualmente si sta valutando se tenerla o meno sui mezzi pubblici, sugli aerei già l’hanno «sostanzialmente» rimossa, sui treni se ne parla. Clementi suggerisce di cancellare tale obbligo, ma non l’abitudine a utilizzare il suddetto dispositivo di protezione.

«In molti treni pubblici ad alta velocità, quelli più tecnologici, la temperatura media è un po’ più bassa perché hanno attivato sistemi di ricambio aria molto più attivi. Questo viene anche incontro a una necessità che si è evidenziata durante la pandemia: il ricambio d’aria favorisce la sicurezza delle persone, impedendo trasmissione per via aerea, non solo dei coronavirus», spiega ancora Clementi.

L’esperto dunque raccomanda di farne uso come con gli occhiali da sole. Una persona esce in una giornata con un forte sole e mette gli occhiali da sole. In metro, in una situazione di forte assembramento, quando gira un’epidemia di influenza, si indossa la mascherina. «È una di quelle cose che la pandemia ci ha portato che tutto sommato può esserci utile anche dopo», ha chiosato.