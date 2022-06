Custode infila la mano nella gabbia del leone che infuriato gli stacca le dita [VIDEO]

Una vicenda che ha dell’assurdo, perché è impossibile sapere cosa possa essere passato per la mente del custode, che ha deciso di compiere un gesto tanto insensato. Un fatto avvenuto, per di piu’, di fronte ai visitatori che terrorizzati hanno assistito alla scena. E l’hanno filmata.



Gli sarebbe potuta andare molto peggio, se l’è cavata con un danno, tutto sommato contenuto. La vicenda al Jamaica Zoo, nota struttura di Lacovia, nel distretto di Burton, in Giamaica. Come in tutti gli zoo, anche qui, è ‘detenuto’ un leone, che quel giorno era particolarmente nervoso.

Il grosso felino continuava a ruggire nervoso e al suo capezzale è comparso un uomo, un custode che si è avvicinato alla gabbia imprecando.

Il felino inizialmente non ha badato troppo alla presenza dell’uomo e ha continuato a ruggire agitato. Il custode ha deciso, a quel punto, di compiere il folle gesto e infilare più volte la mano tra le maglie della gabbia per toccare il felino sulla testa. L’uomo ha sfidato ripetutamente la sorte con noncuranza e alla fine è accaduto l’inevitabile: il leone ancora più inferocito si è avventato sulla mano dell’uomo che ha ovviamente iniziato a divincolarsi per farsi restituire l’arto.

La lotta è finita meglio di come si possa immaginare, la mano dell’uomo malconcia e un dito tranciato. Il re della foresta – dello zoo – filmato da decine di persone che come nelle migliori cronache degli ultimi anni, non si sono volute perdere questo macabro momento.

“I fatti documentati dai filmati diffusi sui social, ha spiegato un portavoce dello zoo, sono tragici e non rappresentano in alcun modo le procedure di sicurezza adottate da sempre nella struttura”.