Vince 10 milioni alla lotteria ma lo condannano all’ergastolo

Un uomo ha confessato l’omicidio della fidanzata dopo che aveva scoperto che aveva mandato dei messaggi ad altri

Un uomo di 54 anni, Michael Todd Hill, nel 2017 ha vinto alla lotteria ben 10 milioni di dollari ma non potrà usufruire della fortuna che gli è toccata, perché ha ricevuto una condanna all’ergastolo per l’omicidio della fidanzata, Keonna Graham, 23 anni.

È successo in Carolina del Nord, in Usa. Da quanto si apprende, l’uomo ha ammesso di aver ucciso la ragazza con un colpo di arma da fuoco alla nuca, dopo che è venuto a sapere che aveva mandato dei messaggi ad altri uomini.

Hill, lavorava in una centrale nucleare locale, e 5 anni fa aveva acquistato un gratta e vinci da 10 milioni di dollari. In quel periodo aveva raccontato di voler ritirare la vincita, che tasse escluse era di 4 milioni, per pagare bollette e dare una mano a sua moglie. Aveva anche regalato 2 mila dollari al titolare del tabacchi dove aveva acquistato il gratta e vinci fortunato.

Ma nel 2019, due anni dopo la vincita, l’uomo intreccia una relazione, come da lui confermato, con una ragazza di 23 anni chiamata Keonna Graham. Dopo un anno di relazione, l’uomo la uccide in una stanza di hotel il 20 luglio 2020, come ha confessato di fronte al magistrato. Hill ha infine detto di averla assassinata poiché aveva scoperto dei messaggi mandati da altri uomini sul telefono della ragazza.