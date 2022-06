Medico in manette per aver somministrato 700 vaccini anti Covid finti:«Ho solo fatto ciò che mi hanno chiesto»

Sarebbero 500 le persone che avrebbero ricevuto la somministrazione e alcune di loro avrebbero aggirato tutto il ciclo di vaccini.

È finito agli arresti domiciliari il medico S. Soldani, 57 anni, dallo scorso marzo per aver somministrato a 500 persone, 700 finti vaccini anti Coronavirus per ricevere il Green Pass.

In determinati casi, i carabinieri hanno appurato che tutto il ciclo vaccinale è stato aggirato. A tradire il medico, ai domiciliari per falso ideologico, le videocamere di sicurezza nascoste che i Nas hanno posto nello studio di via Pistoiese a Firenze.

«Io non sono contro il vaccino. Non sono no-vax, ho fatto quello che mi hanno chiesto i pazienti che sono venuti in ambulatorio», avrebbe detto ai pm il dottore. Il sistema che il 57enne aveva creato, poi divulgatosi con il passaparola ha consentito nei primi mesi dell’anno, in particolare a 40enni e 50enni, di avere il green pass in modo illegale. In numerosi casi il vaccino Pfizer sarebbe stato rimpiazzato da soluzione salina, in altre situazioni non veniva somministrato nulla.

L’inchiesta è scattata quando un collega dell’uomo si è reso conto, verificando il regostro informatico in cui si tengono i dati dei vaccinati, che la segretaria del collega aveva ricevuto la somministrazione di domenica e questa cosa sembrava inconsueta dato che è un giorno di inattività.

Questo ha spinto i militari dell’Arma a porre delle videocamere nello studio del medico e, tramite esse, sono riusciti a documentare 35 casi di finta somministrazione di dosi vaccinali. Attualmente il medico è sospeso e rischia di essere radiato dall’albo.