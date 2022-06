Usa, killer apre il fuoco davanti a una chiesa: tre morti nella sparatoria

Un’altra carneficina con armi da fuoco negli Stati Uniti. Stavolta è successo in Iowa, davanti a una chiesa.

Un uomo ha esplosi colpi d’arma da fuoco facendo due vittime. Poi ha rivolto l’arma contro di sé suicidandosi.

Ennesima strage negli States dopo quella di due giorni fa a Tulsa, in Oklahoma. Gli spari sono volati ancora nel Midwest, ma questa volta in Iowa. È qui che un uomo ha aperto il fuoco nel parcheggio di una chiesa. I colpi hanno raggiunto e ucciso due donne. Il killer poi si è tolto la vita con l’arma della strage.

Un altro eccidio con armi da fuoco negli Stati Uniti. Che segue di poco la richiesta del presidente americano Joe Biden di mettere al bando le armi d’assalto. “Quante carneficine siamo disposti ad accettare?”, aveva chiesto l’inquilino della Casa Bianca.

Biden chiede la messa al bando dei caricatori ad alta capacità

Biden ha chiesto di aumentare da 18 a 21 l’età minima per poter possedere un’arma negli Usa, invitando il Congresso a inasprire i controlli sui precedenti degli acquirenti di armi, oltre all’abrogazione dell’immunità legale per i produttori di armi. Il presidente Usa ha anche chiesto di vietare i caricatori ad alta capacità che in pochi secondi permettono a una pistola di sparare decine di colpi. “Perché in nome di Dio un comune cittadino dovrebbe poter acquistare un’arma d’assalto che contiene caricatori da 300 colpi che possono sparare centinaia di proiettili in pochi minuti?”, ha chiesto Biden.

Inoltre il presidente americano ha chiesto leggi che permettano a un genitore, a un insegnante o a un consulente di segnalare a un tribunale se un bambino, uno studente o un paziente mostra tendenze violente, arrivando a minacciare i compagni di classe o manifestando pensieri suicidi che costituiscono pericolo per se stessi o per gli altri.