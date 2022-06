Bus travolge due turisti nella notte: rischiano la vita

Due uomini della Repubblica Ceca sono finiti in ospedale in condizioni gravi dopo che un bus li ha travolti a Roma

Due uomini sono finiti in ospedale in gravi condizioni dopo che un bus li ha investiti ieri sera, dopo mezzanotte, a Roma. Il sinistro stradale è occorso in piazza Santa Maria Maggiore e ha visto coinvolto un bus Atac linea 75 che ha travolto due turisti della Repubblica Ceca frontalmente.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre uno dei due turisti che era rimasto intrappolato sotto il bus. I due uomini hanno 41 anni e sono della Repubblica Ceca. Attualmente sono ricoverati al Policlinico Umberto I e al San Giovanni, e rischiano entrambi di morire.

Secondo una prima ricostruzione, il bus ha travolto i due 41enni che vivono a Praga, mentre stavano attraversando la strada. Sul sinistro stanno investigando gli agenti della polizia di Roma Capitale che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del 118. Il bus è finito sotto sequestro per eseguire tutti gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende, il conducente del bus di linea è stato ascoltato dagli inquirenti e portato, come da procedura, in ospedale per essere sottoposto ai test di alcol e droga.