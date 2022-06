Campi Flegrei, nel mese di maggio 257 scosse di terremoto

Rimane l’allerta gialla nei Campi Flegrei, come indicato dai dati sulle scosse di terremoto del mese di maggio 2022

Da quanto riporta il bollettino relativo al mese di maggio 2022 Ingv, si sono registrate nella zona dei Campi Flegrei 257 scosse di terremoto di magnitudo 2.0 e di questi, 225 eventi sono stati di magnitudo 1.0, mentre altri 8 tra 1.0 e 1.9.

Di 22 scosse non si è potuto stabilire la magnitudo per via della bassa ampiezza del segnale che non era possibile distinguere in modo chiaro dal rumore di fondo.

In tutto, si sono percepiti 148 scosse tra Pozzuoli, Astroni, Solfatara-Pisciarelli e il Golfo di Pozzuoli. Dalle reti di monitoraggio delle deformazioni del terreno si rileva una geometria radiale di sollevamento centrato nella zona di Pozzuoli la cui velocità, mediamente, corrisponde a 13 millimetri ogni mese.

Il sollevamento rilevato alla stazione Gps di Rione Terra, a cominciare da novembre 2005 è di 96,5 cm di cui 63 cm dal gennaio 2016.

Le misure termo grafiche nelle zone controllate indicano andamenti di temperatura stabili. I parametri geochimici indicano tendenze pluriennali di riscaldamento del sistema idrotermale. L’Osservatorio Vesuviano ha anche postato i bollettini di monitoraggio vulcani del Vesuvio e a Ischia. Da entrambi emerge un livello di allarme con codice verde.

Nel mese di maggio, l’attività del Vesuvio ha avuto livelli bassi, con 49 scosse la cui magnitudo massima era pari a 1.9 e 38 sotto magnitudo 1. A Ischia una sola scossa magnitudo 0,6.