Fiamme gialle al lavoro, sequestrati centinaia di migliaia di cosmetici pericolosi

Maxi sequestro della Guarda di Finanza nel campo della lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato.

Venivano messi in commercio prodotti di cosmetica pericolosi per la salute e l’incolumità dei cittadini.

Le Fiamme gialle di Monza hanno messo sotto sequestro più di 105 mila cosmetici pericolosi. I prodotti non indicavano i dati dell’importatore e del produttore. Assenti anche le informazioni su materiali o sostanze pericolose contenute all’interno degli articoli e le modalità per smaltirli.

In particolare i finanzieri hanno ispezionato un’impresa di vendita all’ingrosso di cosmetici gestita ad Agrate Brianza (provincia di Monza e Brianza) da un uomo di origini cinesi. I militari hanno così individuato decine di migliaia di articoli messi illegalmente in commercio.

Un sequestro da oltre 200 mila euro

I controlli hanno portato al sequestro di diversi lotti di profumi, prodotti per la cura dei capelli, creme nutrienti per la pelle, salviettine struccanti. Le etichette dei prodotti e le relative confezioni sono risultate fuori legge. Mancavano le informazioni in lingua italiana e quelle relative al fabbricante e all’importatore nell’Unione europea. Assenti anche le avvertenze per l’uso corretto dei prodotti e qualsiasi specificazione sull’assenza di ingredienti, sostanze, coloranti, conservanti e filtri proibiti perché nocivi per la salute.

Sequestrato dunque l’intero lotto di prodotti make-up per un valore complessivo superiore ai 200 mila euro. Oltre al sequestro per via amministrativo sono scattate sanzioni per oltre 25 mila euro e la segnalazione del rappresentante legale della società alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi.