È morta Oriana, la 14enne travolta da un suv alla festa di fine anno scolastico – MeteoWeek

Non ce l’ha fatta Oriana Fregoni, la ragazzina di 14 anni travolta da un suv ieri sera vicino ad un liceo, dove si stava svolgendo la festa di fine anno scolastico.

La ragazza è morta all’ospedale pediatrico di Brescia, erano apparse da subito molto gravi le sue condizioni.

La tragedia ieri sera, durante una festa di fine anno scolastico in via Salvo D’Acquisto, a Lodi. La giovane Oriana era stata immediatamente soccorsa e in gravissime condizioni trasportata in eliambulanza agli Spedali civili di Brescia. La vettura coinvolta nel drammatico incidente è stata sequestrata. La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta sull’incidente.