Spara ed ammazza l’ex compagna in strada: omicida in fuga

Una donna di 42 anni, di origine serba, è stata assassinata a Vicenza questa mattina. Il presunto omicida sarebbe l’ex compagno, che si è dato alla fuga.

Un omicidio a sangue freddo, in mezzo alla strada: questa mattina verso le nove e mezza una donna di 42 anni di origine serba è stata uccisa a Vicenza a colpi di pistola. Il presunto omicida sarebbe l’ex compagno della vittima. Il killer è attualmente in fuga ed è ricercato dalle forze dell’ordine con posti di blocco in tutta la provincia.

Gli spari in auto

L’ennesimo brutale femminicidio è avvenuto nel quartiere Gogna, in via Vigolo: la quarantaduenne aveva appena ripreso l’auto dopo aver accompagnato a scuola i due figli. Stando alle prime informazioni l’uomo avrebbe cominciato a sparare quando la vittima era ancora seduta dentro l’automobile, finendola quando è uscita mentre cercava di scappare a piedi. I due forse avevano un appuntamento. I residenti della zona hanno sentito distintamente una raffica di colpi (sei secondo alcune testimonianze) molti dei quali andati a segno e che sono stati fatali alla quarantaduenne.