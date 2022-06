Esami, ancora mascherine obbligatorie

E’ confermato l’obbligo di mascherine agli esami di terza media e di maturità: il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Codacons.

In classe con le mascherine durante gli esami: gli studenti che tra breve affronteranno le prove finali di terza media e della maturità dovranno ancora portare i presidi di protezione individuale. Lo ha deciso il Tar del lazio respingendo un ricorso proposto dal Codacons.

Manca l’ordinanza ministeriale

L’utilizzo delle mascherine continua a essere obbligatorio per gli studenti, dunque, fino al 31 agosto 2022. Il tribunale amministrativo ha evidenziato come la cessazione dell’obbligo sia possibile solo dopo “un apposito decreto-legge, attesa l’inidoneità di un’ordinanza ministeriale a disporre in senso difforme a quanto previsto in apposita disposizione di rango legislativo, in mancanza di una norma che lo consenta espressamente”. La valutazione è quindi rimessa “all’esclusiva responsabilità della scelta di politica legislativa nella specifica materia”. Il Tar ha anche dichiarato priva di presupposti la questione di legittimita’ costituzionale che era stata sollevata dal Codacons.

Anno scolastico o esami?

Per i giudici amministrativi l’obbligo rimarrà effettivo fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022: ma gli esami fanno parte, tecnicamente, dell’anno scolastico? Perchè, formalmente, il termine delle lezioni didattiche è previsto tra il 4 ed il 16 giugno 2022. La maturità, infatti, vedrà svolgersi la prima prova mercoledì 22 giugno; per quel che riguarda l’esame di terza media la data è invece stabilita dai singoli istituti, ma le prove dovranno concludersi comunque entro il 30 giugno. I giudici amministrativi si sono espressi anche su questo aspetto: “Si ritiene che l’utilizzo delle mascherine per gli studenti, come previsto dalla richiamata disposizione normativa di cui all’art. 3, co. 5, lett. a), del D.L. n. 24/2022, continui a essere obbligatorio per i medesimi fino alla fine dell’anno scolastico 2022, ossia al 31 agosto 2022 – e, pertanto, esame di terza media e maturità compresi – dal momento che il nuovo anno scolastico ricomincia formalmente il 1 settembre e atteso che, comunque, relativamente agli studenti interessati, prima dello svolgimento e conclusione dei predetti esami non puo’ certamente essere decretata per loro la fine del relativo anno scolastico”.