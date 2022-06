Meteo DOMANI venerdì 10 giugno | Cieli nuvolosi, temperature in diminuzione

Le previsioni del tempo di domani, venerdì 10 giugno. Cielo nuvoloso su quasi tutte le regioni, possibilità di temporali al centro e al sud. Temperature in diminuzione.

Nord

Ancora residua nuvolosita’ compatta al nord est, con deboli rovesci o temporali sparsi , in attenuazione gia’ dal pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna

Addensamenti consistenti sulle regioni adriatiche, con ancora rovesci o temporali diffusi ed intensi al mattino;

cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosita”, con

successivo bel tempo su tutto il centro.

Sud e Sicilia

Molte nubi compatte sul settore peninsulare e Sicilia tirrenica, con locali rovesci o temporali, in attenuazione serale;

cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione.

Temperature

Minime ancora in diminuzione su tutto il paese; massime in sensibile aumento al nord, Toscana e Sardegna, in

diminuzione sul resto del paese.

Venti

venti ancora forti, con raffiche di burrasca o burrasca forte su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia garganica, Toscana meridionale, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria meridionale, in attenuazione serale; da deboli a moderati settentrionali sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del paese.

Mari

da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna, Tirreno ed Adriatico centrali e stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi i restanti mari.