Guida, beve whisky e si filma su Facebook: lo schianto è tremendo – VIDEO

Un uomo ubriaco si filma mentre beve e guida la sua auto in velocità. Ha pubblicato tutto in diretta sul social ma a un certo punto arriva lo schianto contro un’altra auto.

Un gesto folle che poteva costare carissimo sia al conducente che agli sfortunati coinvolti nell’incidente. Un uomo alla guida della sua auto si è ripreso in diretta su Facebook mentre guidava a folle velocità bevendo una bottiglia di whisky.

Nelle immagini si vede il soggetto tenere il volante con una mano e con l’altra la bottiglia. Prima dello schianto si cimenta addirittura in uno slalom tra le auto. Nel video è chiara la scena e il successivo scontro con una macchina Opel. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle ore 18 Sardegna, sulla Statale 131 nella zona di Sassari in direzione Porto Torres.

Fortunatamente non ci sono vittime, l’uomo è rimasto miracolosamente illeso e ci sono alcuni feriti non gravi. Per il guidatore, che correva a 80 km orari, ora c’è il rischio di una pesante condanna fino a un anno di carcere per guida in stato di ebbrezza. La polizia infatti è entrata in possesso delle immagini e sta procedendo come da legge.