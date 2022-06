Donna rinvenuta morta in casa in un lago di sangue:«Uccisa da giorni»

Mistero a Barchi, in provincia di Pesaro, dove hanno trovato una donna di 65 anni morta in un lago di sangue sul divano di casa

Una donna di 65 anni, Giannina Fucili, è stata ritrovata morta nella sua abitazione di Barchi, in provincia di Pesaro Urbino. Non si conoscono le cause del decesso.

A trovare il cadavere della donna, sarebbe stato un amico del figlio. La donna è stata ritrovata senza vita sul divano venerdì sera, ma il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, in un lago di sangue. Al piano superiore c’era il compagno della 65enne, Giorgio Pazzaglia, 80 anni, trovato in stato confusionale.

Sul posto sono sopraggiunti carabinieri e vigili del fuoco. Attualmente sono in corso accertamenti, da quanto si apprende, e pare che il cadavere della donna fosse sul divano dell’abitazione, al pian terreno. Da un primo accertamento eseguito dal medico legale, la morte risalirebbe a tre giorni fa, all’incirca, poiché il corpo della donna era in avanzato stato di decomposizione.

Di sopra hanno trovato il marito della donna, 80 anni, ex carrozziere, che i soccorritori hanno portato su un’ambulanza per visitarlo. L’uomo era fortemente debilitato e confuso. Ad allertare i soccorsi un amico del figlio della donna che ha notato che la porta dell’abitazione, una villetta che si trova in centro storico a Barchi, era semi aperta.

Quando sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, avrebbero rinvenuto il cadavere della 65enne in un lago di sangue. Dell’inchiesta si stanno occupando i carabinieri di Fano e Mondavio ma non trapelano ulteriori info, dato il massimo riserbo degli inquirenti. I coniugi sono piuttosto noti in paese ma pare che nessuno si sia reso conto di quanto occorso.