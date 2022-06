Fa finta di ordinare una pizza ma chiama la polizia: donna fa arrestare marito

L’uomo aveva minacciato la moglie con maltrattamenti anche in passato. Dato che stava per aggredirla nuovamente, la donna ha chiamato la polizia

Giorni fa, la questura di Rimini ha ricevuto una chiamata alquanto insolita, che però ha consentito di salvare una donna in pericolo.

Nello specifico, una donna ha contattato la polizia facendo finta di ordinare una pizza: era l’unico modo per chiedere aiuto di fronte al marito, che aveva bevuto ed era un violento. La polizia è riuscita ad arrivare in tempo per bloccare l’uomo che in precedenza aveva cercato di assalire la moglie, davanti al loro figlio di 15 anni.

L’uomo ha cercato inutilmente di sottrarsi all’arresto. Da quanto si apprende, non era la prima volta che l’uomo, 51 anni, assaliva con minacce la compagna, con cui viveva da un anno. Questa volta, però, la donna, avendo visto che il marito era totalmente ubriaco e che indossava solo gli slip, è riuscita a evitare che lui l’assalisse contattando i poliziotti usando la strategia di ordinare una pizza a domicilio.

La polizia ha arrestato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e per aver opposto resistenza a pubblico ufficiale. Lo hanno poi condotto nel carcere di Rimini, e ora si attende la convalida dell’arresto.