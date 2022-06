“Hai violentato mia figlia”, e prende a coltellate il suocero – MeteoWeek

Folle lite tra parenti ieri pomeriggio. Una donna sospettava che il suocero avesse abusato della figlia di 16 anni e l’ha aggredito con un coltello.

Una 42enne ha aggredito con un coltello il suocero. La donna è stata sottoposta dai carabinieri a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio.

Il fatto è accaduto a Casoria, in provincia di Napoli. La 42enne ha aggredito il suocero con un coltello ma è riuscita solo a ferirlo. La donna, si è recata a casa del suocero, un uomo di 73 anni, e dopo una colluttazione gli avrebbe inferto numerose ferite da taglio in diverse parti del corpo.

Secondo la donna il suocero avrebbe abusato, in passato, della figlia di 16 anni. Al momento sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri sotto la direzione della Procura aversana. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata in condizioni stabili ed è cosciente. La donna è stata portata nel carcere femminile di Pozzuoli a disposizione dell’autorità giudiziaria.