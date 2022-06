Matteo Bassetti assalito da coppia di no vax: gli gettano cocktail addosso, poi scappano

Bassetti racconta su Facebook cosa gli è accaduto. I due avrebbero così giustificato il loro gesto:«Ha fatto le punturine che hanno ucciso un sacco di gente»

Dopo aver ricevuto minacce per diversi mesi, qualcuno alla fine ha agito, come d’altronde era prevedibile. Matteo Bassetti, infettivologo che da inizio emergenza è in prima fila per combattere la pandemia di Coronavirus, è stato assalito in un locale di Santa Margherita Ligure da una coppia di no vax, che gli ha gettato un cocktail addosso.

L’infettivologo era nel suddetto locale con la moglie e con un gruppo di amici, quando i due lo hanno assalito. Bassetti, sui social racconta l’episodio:«Un’aggressione no-vax vera in un momento di spensieratezza. Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo. Mi giro e vedo una coppia che mi guarda molto aggressivamente e dopo che gli chiedo cosa avessero fatto, scappa dal locale».

Bassetti prosegue nel suo racconto dicendo che i due erano fuggiti ma alcuni suoi amici li hanno inseguiti chiedendo loro le motivazioni del gesto nei confronti dell’infettivologo. «I due gridano che io sono quello ‘che ha fatto le punturine che hanno ammazzato un sacco di gente’ e che mi meritavo di essere colpito e aggredito», continua il medico.

A quel punto sono sopraggiunti i carabinieri che hanno provveduto all’identificazione degli assalitori. L’infettivologo ha detto di essere stufo «di questi continui attacchi a me e alla mia famiglia. Sono francamente affranto e ormai senza parole. Io ho solo fatto il mio lavoro di medico spingendo le persone a vaccinarsi. Provo tristezza assoluta. Uno Stato che non sa tutelare e difendere i suoi medici, dopo quello che è capitato negli ultimi due anni, ha poco futuro».