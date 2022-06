Superbonus 110%, terminati fondi a disposizione: riservati 33,7 mld su 33,3 stanziati

Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, asserisce che ci sono una marea di bonus da smaltire.

Una giungla di bonus che «andrebbe disboscata». Questa è la situazione illustrata dal ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in merito al Superbonus 110%. Il ministro aggiunge tale giungla di bonus sarebbe da “disbocare”, «valutando quelli che sono effettivamente utili e quelli che non lo sono».

Dai dati Enea sul Superbonus del mese di maggio, emerge che in quel mese i lavori prenotati e ammessi al sostegno hanno raggiunto i 33,7 miliardi, a fronte di 33,3 miliardi stanziati. A tal proposito, Giorgetti ritiene che «i bonus hanno svolto un ruolo meritorio, ma meriterebbero una razionalizzazione, appunto, perché sicuramente non posso pensare a un aumento della tassazione» per riuscire a finanziarli.

Il governo dunque è posto di fronte a un autentico dilemma, poiché da un lato intende proseguire nel supportare famiglie e aziende, e dall’altro i margini per fornire tali ausili diminuiscono. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, non intende attuare «nuovi scostamenti di bilancio», per cui, o in Europa si ingegnano con nuovi sistemi di supporto comune alla ripresa, sui passi del Recovery Fund o fondo Surem oppure bisognerebbe alzare le imposte, ipotesi che nessuno intende prendere in considerazione.

I bonus sono numerosi e fare un censimento non è facile, poiché da quando l’emergenza Covid ha avuto inizio i decreti del governo sono stati diversi. Secondo la Cgia di Mestre, pur volendo restringere il cerchio su quelli in vigore, sono «poco più di una quarantina e in questo ultimo triennio (2020-2022) si stima che costeranno allo Stato almeno 113 miliardi di euro».

Ma questa somma non include tutti i contributi a fondo perduto né l’ammontare del Superbonus già riservato. Nello specifico, i bonus attualmente vigenti riguardano vari settori, da quelli per la famiglia a quelli per aziende e lavoratori, a quelli per la mobilità.