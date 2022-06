17enni rubano 4.500 euro a 81enne con la truffa del finto nipote: denunciati

I carabinieri hanno denunciato i due minorenni, incensurati che ora dovranno difendersi dall’accusa di truffa aggravata

A soli 17 anni hanno commesso una truffa nei confronti di una donna di 81 anni usando la tecnica del “finto nipote”.

Nello specifico, i fatti si sono verificati a Ischia, dove i carabinieri hanno denunciato i due minorenni, di Napoli, per concorso in truffa aggravata. Una voce non identificata ha contattato una donna di 81 anni di Ischia. La tecnica è collaudata, quella del finto nipote, attuata con poche modifiche ma che ha tuttavia ingannato la donna, portandola a tirare fuori 4.500 euro per alcuni pc comprati online.

A ritirare il denaro, due ragazzi di 17 anni. Quando ha consegnato la suddetta cifra, l’anziana si è resa conto che era finita in una trappola e ha chiamato i carabinieri. Ha inoltre descritto in modo dettagliato i due minorenni consentendo ai militari dell’Arma di fermare i due truffatori al porto di Casamicciola, prima che partissero con un traghetto, diretti a Napoli.

I carabinieri sono riusciti a recuperare il denaro e a restituirlo all’81enne. I due ragazzi di 17 anni, incensurati, dovranno ora rispondere di truffa aggravata in concorso.