Scippata e trainata da auto in corsa: scatta la caccia al rapinatore [VIDEO]

L’auto ha trascinato la ragazza per una decina di metri, poi il veicolo è riuscito a fuggire. La giovane ha riportato una lesione alla gamba

Una ragazza ha subìto uno scippo ad Aversa, in provincia di Caserta. Un’automobile in corsa l’ha scippata e trascinata per una decina di metri rischiando il dramma, poi il veicolo è riuscito a darsi alla fuga.

Ora è scattata la caccia al malvivente. Il fidanzato della ragazza scippata ha segnalato l’accaduto con un filmato, postato dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che commenta così sul suo profilo social:«Le immagini che ci hanno mostrato dello scippo sono sconcertanti. Una violenza inaudita».

Lo scippo ha avuto luogo nella notte di venerdì 10 giugno. Fortunatamente la ragazza ha riportato “soltanto” una lesione alla gamba, ma sarebbe potuta andare ancora peggio. Il fidanzato della ragazza lo ha fatto sapere a Borrelli, con un filmato che rende testimonianza dell’accaduto. «Un signore in una Matiz nera ha afferrato la borsa e l’ha trascinata per più di 10 metri rischiando la tragedia. Abbiamo sporto denuncia, ma dai filmati la targa non è leggibile», ha detto il giovane al consigliere Borrelli.

Borrelli condivide il filmato dell’aggressione, e poi commenta ancora sul suo profilo:«Questo delinquente ha agito con crudeltà mettendo in conto che poteva uccidere la sua vittima per una semplice borsa. Quanto successo ad Aversa è gravissimo, per questo abbiamo sollecitato anche noi le forze dell’ordine ad individuare quest’auto che, da mesi, sta mettendo a segno colpi simili a quanto ci hanno segnalato. Aversa è un centro nevralgico della provincia di Caserta che nel weekend attira migliaia di persone».