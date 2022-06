Prende a pugni il padre anziano e disabile: arrestato 43enne

I carabinieri sono intervenuti in via Normandia, a Bologna, a causa di una violenta lite scatenatasi tra figlio e padre dopo il rimprovero di quest’ultimo

Un uomo di 43 anni ha picchiato il padre anziano e disabile al culmine di un litigio. È successo a Bologna, dove i carabinieri sono intervenuti n via Normandia, in un’abitazione sita all’ultimo piano di un palazzo.

L’uomo abitava col padre, un 68enne con problemi nel deambulare. I vicini di casa hanno contattato i carabinieri, dopo aver sentito le grida e il caos provenire dall’appartamento. I residenti nel condominio hanno provato a entrare nell’abitazione per mandare via il 43enne e soccorrere il padre, ferito.

Sono poi rimasti con l’anziano finché non sono sopraggiunti i carabinieri che lo hanno trovato sanguinante. Hanno anche provveduto a trattenere il 43enne. L’uomo era in stato di alterazione e il timore era che potesse di nuovo inveire contro il padre.

I soccorritori hanno portato il 68enne all’ospedale Maggiore. L’uomo ha riportato un trauma facciale e 7 giorni di prognosi. I carabinieri hanno arrestato il 43enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Come disposto dalla procura, lo hanno condotto in prigione.

Da quanto si apprende, il figlio avrebbe assalito il padre al culmine di una lite dopo che l’anziano aveva rimproverato il 43enne dicendogli di trovarsi un lavoro e andar via dall’abitazione. Il figlio avrebbe quindi preso a pugni il padre in volto.