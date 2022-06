Stati Uniti, sparatoria in un nightclub: due decessi e quattro feriti

La sparatoria è avvenuta a Gary, nello stato dell’Indiana, 40 km a sud est di Chicago, nello stato dell’Illinois.

Una sparatoria si è verificata ieri notte verso le ore 2 (ora locale) a Gary, nello stato dell’Indiana, negli Usa, 40 km a sud est di Chicago (Illinois).

Gli agenti giunti sul luogo della sparatoria, hanno trovato due cadaveri, ossia quello di un uomo di 34 anni, trovato morto vicino all’ingresso del Playo’s Nightclub e una donna di 26 anni che hanno assassinato dentro il locale.

Sono rimaste ferite quattro persone nello scontro a fuoco, di cui una versa in condizioni critiche, come ha comunicato la polizia. Le autorità non hanno divulgato informazioni su cosa abbia causato la sparatoria. La polizia ha fatto sapere che più forze dell’ordine sono intervenute a causa della gran folla che doveva essere evacuata. Le due vittime, identificate dalla polizia, sono Jah’Nice Quinn, 26 anni, di Merrilville, Indiana e Jonte Dorsey, 34 anni, di Joliet, in Illinois.

Come riporta Cbsnews, alcuni testimoni hanno raccontato che qualcuno potrebbe aver cominciato a sparare dall’esterno del nightclub, colpendo prima Dorsey prima di entrare nel locale e continuare a far fuoco. Una donna racconta:«Stavo cercando di prendere tutto ciò che potevo trovar sul pavimento per coprirmi la testa». I vicini che abitano affianco al nightclub hanno detto che gli spari li hanno svegliati:«Stavo dormendo. Mia moglie e io eravamo entrambi appisolati e poi io ho sentito il rumore dei colpi di pistola e tutto il trambusto che si stava creando lì, le persone correvano».