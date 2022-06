Milano, poliziotti minacciati con un coltello e aggrediti con uno skateboard – VIDEO

Un ragazzo lancia uno skateboard sulla schiena di un agente e poi minaccia una poliziotta con un coltello, prima di essere fermato dagli agenti. La città sta diventando sempre più pericolosa.

Un nuovo video testimonia la pericolosità delle strade di Milano in questi ultimi mesi, un crescendo di violenza e aggressioni di cui questa volta sono stati vittime dei poliziotti.

Ieri pomeriggio in piazza Duca d’Aosta un ragazzo armato di coltello, ha minacciato una poliziotta fino all’intervento di una squadra che lo ha disarmato e in seguito arrestato. In seguito un altro giovane ha lanciato uno skateboard verso un agente di polizia colpendolo alla schiena.

“SERVONO PENE PIU’ SEVERE”

Per il segretario generale del sindacato Fsp della Polizia di Stato, Valter Mazzetti, “È veramente sconcertante ciò a cui assistiamo in mezzo alle strade. Sempre di più, sempre peggio, sempre più inspiegabile e grave. Sarebbe ora di tornare a lavorare intensamente per diffondere la cultura della legalità e per chiarire le idee, soprattutto alle nuove generazioni, su chi sono i nemici e chi gli amici, su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, su ciò che è ammesso e ciò che non lo è”.

“E soprattutto su cosa significa essere un poliziotto e sul perché svolgiamo questo lavoro. Nonché, ovviamente, è indispensabile – conclude Mazzetti – stabilire pene più severe per chi aggredisce i poliziotti, per una chiara e non ambigua presa di posizione dello Stato”.